15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk bayrakları ile İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Meydanda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okundu.

Daha sonra mehter takımının gösterisi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı platforma kurulan dev ekranlardan izledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 kişiyi rahmetle andığını belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 15 Temmuz'da milletin silahıyla yine millete kurşun sıkıldığını ifade etti.

Türk milletinin, devletin tanklarının namlusunun millete döndürüldüğünü gördüğünü aktaran Vali Kocabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle meydanları dolduran vatandaşlarımız ne namlusunu millete çeviren tanka selam durmuş ne de birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışan, bağımsızlığımıza göz diken dış güçleri sevindirmiştir. Bu toprakların mayasında var olan ve asırlardır türlü desiselerle bu mayayı bozmak isteyenlere karşı bayrağını, vatanını, milletini ve dinini namusu bilen Türk Milleti; İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in deyimiyle namusunu çiğnetmemiş, gövdesini kurşunlara siper etmiş ve tankların önüne geçmek suretiyle alçaklara, hainlere yurdumuzu teslim etmemiştir." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinliğe Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA