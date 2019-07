Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tasavvuf müziği dinletisinin ardından müzik öğretmeni Ceylan Bozoğlu Balcı, bestelediği "15 Temmuz Marşı'nı" seslendirdi.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir de 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Mustafa Yıldızdoğan ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda toplu halde yatsı namazı kılındı. Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı marşlar, öğrenciler ise 15 Temmuz'da yaşananları konu alan şiirler seslendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Malatya

Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

Mehteran takımı eşliğinde yürüyüşe geçen aralarında Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle çok sayıda kişi İnönü Caddesi'ni takiben kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent protokolü ve vatandaşlar, daha sonra meydandaki anma programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan programda Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okudu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle başarılı şekilde mücadele etmesini, her geçen gün güçlenmesini hazmedemeyen şer odaklarının bulunduğunu belirtti.

Türkiye'ye savaşla, bölücü terör maşasıyla boyun eğdiremeyeceğini anlayan şer güçlerin bu sefer milletimizi içeriden vurmayı planladığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"FETÖ denen terör örgütünü kullanarak seçimle gelmiş iktidarı ve devletimizin temel kurumlarını halkımızın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güveni yok ederek bu amaçlarına ulaşmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17-25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT tırlarını Hatay ve Adana'da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye'yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların iş birlikçisi olan FETÖ'ydü."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da programda konuşma yaptı.

Baruş, konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimde gazi olan polis memuru Ömer Faruk Koşar'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına hediye verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Numan Öksüz, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan gençlerle Demokrasi Meydanı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua edildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da bütün Kahramanmaraşlılar sokağa çıktığını söyledi.

Bu sokağa çıkmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla da en yüksek noktala vardığını dile getiren Özkan, kahraman şehrin bu özelliğinin Anadolu'nun bütün şehirlerine örnek olduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile şer odaklarıyla mücadele elbette olacaktır ama bunun istismarı yönünde de bütün tedbirleri alacağız. Bu şer odakları, bu çeteler, FETÖ ile mücadeleyi istismar etmek suretiyle FETÖ'nün stratejisine hizmet edebilmektedir. 'Nerede bu işin siyası ayağı' diyerek bütün siyasi kurumlara karşı bir güvensizlik oluşturmak, FETÖ'nün bir stratejisidir. FETÖ'yü bahane ederek bunun yerine ikame olabilecek şer odaklarına karşı da Kahramanmaraş halkı müteyakkız durumdadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise inancı suistimal ederek bu haysiyetsizlere ve vatana göz dikenlere tekrar gür bir sesle seslendiklerini belirterek, "Ey darbeciler, ey vatansızlar, ey FETÖ alçakları, ey Allah korkusundan mahrum olmuş merhametsiz katiller. Allah'a yemin olsun ki bu milletin kanlarıyla suladığı bu vatanın bir karışını bile hainlere teslim etmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz konulu kısa film gösteriminin ardından mehter konseri verildi.

Bu arada vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmasını dev ekranlardan takip etti.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "9. Geleneksel Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan program Mimar Sinan Parkı'ndan Hükümet Konağı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Hükümet Konağı önünde bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Adıyaman Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu programda tasavvuf müziği dinletisi de gerçekleştirildi.

Vali Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce olduğu gibi meydanları aynı heyecan ve duyguyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazileri minnet ve şükranla andığını ifade eden Pekmez, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Üç yıl önce bugün bu saatlerde televizyon ve internette Ankara ve İstanbul'da savaş uçaklarının uçtuğunu hep beraber gördük. Başta anlam veremedik. Acı bir gerçekle karşılaştık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programda Grup Ravza tarafından çeşitli ilahiler seslendirilirken, Elif Şeyma Karakuş ise "Ben şimdi şehit anasıyım" adlı şiiri okudu.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından Hükümet Konağı'nda kurulan dev ekranlarda izlendi.

Kilis

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya gelen ve aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı ve komandolar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Protokol üyeleri, Kilis Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Darbe girişimini anlatan videonun izlendiği programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu. Bu sırada bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Vali Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, darbe girişiminin ihanet içerisinde ve haince gerçekleştirildiğini belirtti.

Soytürk, meydana gelen hain darbe girişinin sağduyulu vatandaşlar ve bazı komutanların katkılarıyla hüsrana uğradığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve Ahsen-i Seda İlahi Grubu tarafından verilen konserle devam eden etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tekvando takımıysa gösteri sundu.

