15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şahinbey Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek, etkinliklere katılmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.
Kaynak: AA
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