15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şahinbey Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek, etkinliklere katılmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Kaynak: AA
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