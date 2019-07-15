Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Besni Kaymakamlığı tarafından Haci Reşit Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için mevlit okundu.

Mevlidin ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA