Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ailelerini ziyaret etti.

Törenin ardından Bediüzzaman Said Nursi Ulu Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

Kaynak: AA