Öğlen namazı sonrası Büyük Cami önünde toplanan Samsun Milli İrade Platformu üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, okyanus ötesinden planlanan hain darbenin başarılı olması halinde Türkiye'nin kaosa ve karanlığa uyanacağını vurguladı.

Milletin oynana oyunu gördüğüne işaret eden Yıldız, "O gece millet bu oyunu gördü. "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" diyerek kükremiş sel gibi, önüne örülmüş tanklardan bentleri çiğneyip aştı. Üniforma giymiş teröristlerin millete karşı kullandıkları tanklara, uçaklara, bombalara iman dolu göğsünü siper etti. O gece abdestini alıp namaz kılarak meydanlara çıkan, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı çıplak elleriyle direnen milletin kahraman evlatları bu vatanı, Allah'ın yardımıyla, büyük bir işgalden, karanlık bir iç savaştan ve emperyalizme uşaklıktan kurtararak bize yeniden hediye ve emanet etmiştir.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA