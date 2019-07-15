Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsündeki meydanda düzenlenen programda öğrenciler ve akademisyenler 15 Temmuz şehitlerini andı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi ülkenin parçalanmaya çalışıldığını belirterek, tarihte böyle bir ihanetin yaşanmadığını ifade etti.

Gür, 15 Temmuz gecesi milletin silahının, tankının kendilerine çevrildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer o gece bütün planlar başarılı olmuş olsaydı Amerika istediğini elde etmiş olacaktı. Avrupa istediği gibi Orta Doğu'yu dizayn ediyordu. Eğer Türkiye dizginlenemezse Orta Doğu'da hiçbir iş yapamayacaklarını biliyorlardı. Onun için o gece her şeyi göz alarak içerimizdeki hainlerle işbirliği yapıp bütün dünya ülkeleriyle bir araya gelerek Türkiye'yi boğmak istediler. Ama Allah onlara fırsat vermedi. Çünkü onlar tuzak kurarken Allah onların tuzaklarını başına geçirdi. Bu millet kendi içerisinden çıkan herkese el açar, kucak açar ve onları bağrına basar ama ihaneti de asla affetmez."

Etkinlikler kapsamında GAÜN Sporium'da 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi açılırken Atatürk Kültür Sahnesi'nde ise "Bağlamanın Telinden Kemanenin Dilinden" adlı Türk Halk Müziği konseri verildi.

Kaynak: AA