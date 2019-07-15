Şırnak'ta Memur Sen İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Abdullah Çatı üyelerle binada düzenlediği açıklamada, FETÖ'nün devlet içerisinde örgütlenip 17-25 Aralık, Gezi kalkışması ve Kobani olaylarının başarısız olmasıyla askeri darbeye kalkıştığını söyledi.

"FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler vardır." diyen Çatı, şöyle dedi:

"Türkiye'ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ'nün taşeronluğunu üstlendiği darbe girişiminde 250 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen 'kontrollü darbe' diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Darbecilerin değirmenine su taşıyan bu karanlık söylemin bir gaflet hali olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın sular durulup hakikati bütün çıplaklığıyla gösteren belge, bilgi ve gelişmeler ortaya çıktıktan sonra hala bu düşüncede ısrar edilmesini de ancak ihanet olarak görüyoruz."

Kaynak: AA