Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınlandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, mesajında, demokrasinin namusunu ve kazanımlarını aziz milletin muhafaza ve müdafaa ettiğini belirtti.

15 Temmuz'un bir milat, bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Nereli olursak olalım, kim olursak olalım, ülkemin neresinde doğarsak doğalım, kökenimiz, mezhebimiz ne olursa olsun, 'Vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim ve mukaddesatım' demek için 15 Temmuz gecesi meydanları doldurup zalimlere gereken cevap verilmiştir. Bizler devletine, bayrağına, milletine sadık, dinine bağlı, hiçbir şekilde ihanete, ihanetçilere, darbe ve darbecilere izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimize ve vatan, bayrak, din ve namus için şehit olmuş vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Sağlık-Sen Şube Başkanı Cuma Köysüren, 15 Temmuz'un FETÖ'cü ihaneti ve kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden dirilişi öğrettiğini vurguladı.

Köysüren, "Hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT saldırıya uğradı. 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. 15 Temmuz'da sağlık camiası da büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. O gün ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçteyiz. 15 Temmuz'da kanımızla kurtardığımız emanet ile davamızın geleceğimizin, inancımızın kaybedilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz ise ülkeyi ele geçirmek isteyen kansız vatan hainlerine karşı istiklal mücadelesi ruhu ile destan yazdığını, vatanına, devletine, meclisine, demokrasisine sahip çıkışını gösterdiğini hatırlattı.

Kaynak: AA