Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cizre Asri Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlık ziyaretinin ardından tarihi Ulu Camisinde şehitler için Kürtçe ve Türkçe mevlit okutuldu, dua edildi.

Kaymakamı Faik Arıcan çıkışta yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un önemine işaret ederek, "3 sene önce hain FETÖ terör örgütü bu ülkenin başına o gece büyük belalar saracak iken Allah'a şükür ki milletimiz iradesine ve idaresine sahip çıktı." dedi.

Kaynak: AA