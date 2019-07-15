15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mardin ve Bingöl'de şehitlikler ziyaret edildi, Batman'da şehitler anısına büyük Türk bayrağı göndere çekildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Mardin Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından şehitler için dua edildi.

Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile güvenlik güçleri ve şehit yakınları katıldı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Yaman ve beraberindekiler daha sonra Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için sela okundu, ilahiler seslendirildi.

Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekiler, şehir mezarlığındaki şehit mezarlarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Daha sonra şehitler için Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

Batman

Batman Üniversitesince 15 Temmuz şehitleri anısına Batı Raman kampüsünde büyük Türk bayrağı göndere çekildi.

Kampüste saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Hulusi Şahin, bu çok anlamlı ve özel günde ay yıldızlı bayrağın gönderde dalgalandırılması amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Şahin, bayrağın kutsal olduğunu dile getirerek, "Bayrağımıza baktığımızda milli birliğimizi, vatanımızı, onun uğrunda şehit olan milyonları hatırlıyoruz. Bayrak için canımızı feda ederiz. Bunu son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık, her gün yaşıyoruz. Daha yeni Hakkari'de 3 şehit verdik. Bayrak için şehit veriyoruz. Hedefimiz ay yıldızlı bayrağımızın topraklarımızın üzerinde ilelebet dalgalanması." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da bayrağın direğinin 42 metre olduğunu belirterek, bayrağın 15 Temmuz şehitleri anısına dalganacağını aktardı.

Daha sonra Vali Şahin beraberinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla Karşıyaka Mahallesi'ndeki Bozooğulları Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şahin, şehit düşen askerlerin kabirlerine gül bıraktı, aileleriyle görüştü.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaret sırasında İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından dua edildi.

Şehitler için mevlit

Batman Valiliği tarafından Kudret Camisi'nde düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

Vali Şahin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılında olunduğunu anımsatarak, 15 Temmuz'un unutulmayacağını vurguladı.

"Milletimiz hamiyetiyle, basiretiyle büyük bir belayı defetmiştir. Bunu her yıl yeniden hatırlayıp, bir daha başımıza böyle bir felaketin gelmemesi için gençlerimizi zinde tutmaya çalışıyoruz." diyen Şahin, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra bir alışveriş merkezinde düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim ve heykel sergisinin açılışına katıldı.

Kaynak: AA