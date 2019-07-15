Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler, terör örgütleriyle mücadelede şehit olan ve kentteki çeşitli kabristanlarda bulunan şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma programı, Nevşehir Şehitler Parkı'ndaki 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından şehitler için dua edildi.

Törene, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA