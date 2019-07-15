Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Tezcan, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden alçakça bir saldırıyı geri püskürttüğünü vurguladı.

Halkın, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğini gösterdiğini kaydeden Tezcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen meslek örgütü olduk. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür diyerek 365 oda ve borsa ile 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı darbeye karşı tepkimizi gösterdik. Ülkenin birliğine, kardeşliğine ve demokrasisine kast edenlerin karşısında duracağız. 100 yıl önce kahraman ecdadımız 'milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek İstiklal Harbi'nin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle hareket eden Türk milleti bir büyük felaketin önüne geçti."

Aynı ruh ve inançla Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alması için hep birlikte çalışacaklarını bildiren Tezcan, tarihe geçen demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Kaynak: AA