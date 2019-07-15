AK Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladılar.

Eser, mesajında, aziz Türk milletinin yaklaşık 40 yıldır devletin her alanında yuvalanmış hain FETÖ'nün darbe girişimine kahramanca direnerek unutulmaz bir demokrasi mücadelesi verdiğini belirtti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve bu topraklarda müebbet yankılanacak ezan ve selaların yüreklerde oluşturduğu cesaret ve imanla meydanlara çıktığını, o karanlık gecede bu vatanın yılmaz savunucusu olduğunu tekraren ilan ettiğini ifade eden Eser, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da sadece o gün için değil, gelecekte de benzeri hain planlar yapma hevesinde olanlara birlik ve dirlik dersi veren Milletimiz, söz konusu Vatan olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal Harbi'nin mağlup zihniyeti, o gün mütemadi mağlup kılınmıştır. O gece meydanlarda şahadete ve gaziliğe erenlere neler borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bizler, İstiklal Harbi galiplerinin torunları olarak istiklalimize tekrardan sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz."

Başkan Kalaycı ise 15 Temmuz 2016 gecesinde hainlerin yurdu ele geçirmek için bir kalkışma girişiminde bulunduğunu polis, asker ve sivillerden oluşmak üzere 250 vatan evladını şehit ettiklerini dile getirdi.

Devletin ve yüce Türk milletinin birliğine ve bütünlüğüne kast eden hain saldırının şerefli milletin gösterdiği birlik ve beraberlik olgusuyla dünyaya örnek olduğunu ve bastırıldığını belirten Kalaycı, söz konusu vatan olunca her şeyin teferruattan ibaret olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA