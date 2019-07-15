15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- Şehitlik ziyareti Karanfil bırakılması Dua edilmesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda ki şehitliği ziyaret etti.
- Şehitlik ziyareti
Karanfil bırakılması
Dua edilmesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda ki şehitliği ziyaret etti.
Ayhan ve beraberindeki il protokolü, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada dua okudu.
Kaynak: AA
Emekliler sorunlarının çözümü için bildiri yayımladı: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
Son Dakika Haberleri
14:06 SPOR Gençlerbirliği'nin yeni transferi Polomat: Mehmet Zeki Çelik hem teknik hem de defansif olarak...