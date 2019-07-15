- Şehitlik ziyareti

Karanfil bırakılması

Dua edilmesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda ki şehitliği ziyaret etti.

Ayhan ve beraberindeki il protokolü, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada dua okudu.

Kaynak: AA