Memur-Sen Diyarbakır Şubesince, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Şube binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen Temsilcisi Yunus Memiş, millet iradesine zincir vurmak ve Türkiyeyi sömürüye açık hale getirmek için emperyalist güçlerin ve malum odakların desteklediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da karanlık bir işgal ve darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Milletin inanç değerlerini istismar ederek, şeytani bir planla, devlet içinde örgütlenen FETÖ'nün önüne konulan planı harfiyen yerine getirdiğini ve 17-25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani olaylarıyla başarılı olamayınca askeri bir darbe seçeneğine başvurduğunu ifade eden Memiş, şunları dile getirdi:

"Bu ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ, arkasında ise bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde biliyoruz. Açık ve net olarak söylüyoruz ki; FETÖ'yü ve FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler var. 15 Temmuz Darbe Girişimine, 250 şehid ve 2 binden fazla gaziye rağmen 'kontrollü darbe' diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Darbecilerin değirmenine su taşıyan bu karanlık söylemin bir gaflet hali olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın sular durulup hakikati bütün çıplaklığıyla gösteren belge, bilgi ve gelişmeler ortaya çıktıktan sonra halen bu düşüncede ısrar edilmesini de ancak ihanet olarak görüyoruz."

Darbe girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi millete karşı kullanıldığını aktaran Memiş, bunlar aracılığıyla TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT vericileri ve birçok kurum saldırıya uğradığını, Genelkurmay Başkanlığı, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurumun işgal edildiğini kaydetti.

Darbenin başarılı olması halinde Türkiye'nin bir sömürü ve yağma ülkesine dönüşeceğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Muhacirlerin, mazlumların, mağdurların sığınağı olan tek yurt da ortadan kalkacaktı. O gece millet bu oyunu gördü. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek kükremiş sel gibi, önüne örülmüş tanklardan bentleri çiğneyip aştı. Millet, üniforma giymiş teröristlerin millete karşı kullandıkları tanklara, uçaklara, bombalara iman dolu göğsünü siper etti. Bu hakikati çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak emanete sadakatin bir gereği ve şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur. Bu ülkenin geleceği bu bilincin yaşatılmasına bağlıdır. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyemizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece bu teşkilat 'hesabi' değil 'hasbi' bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 3. senesi vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: AA