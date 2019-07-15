Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yılı olduğunu belirtti.

Aziz milletin 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbinde olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekün tek yürek, tek bilek olduğunu vurgulayan Ayhan, "Allah'ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit verilmemiştir. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA