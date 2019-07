Ordu Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Seddar Yavuz, 600'e yakın şehit ailesi ve gazilerin yer aldığı masaları dolaşarak, onlarla sohbet etti.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da din kisvesine bürünmüş hain FETÖ tarafından bir kalkışma, bir darbe, hatta bir işgal girişiminde bulunulduğunu kaydetti.

15 Temmuz tarihi hatırladığında, Türkiye'nin işgal edilmek istendiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Elbette tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milleti, kendisine yönelen her türlü tehdit karşısında birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını pekiştiren bir anlayışla tarihimizde çok büyük acıları yaşamakla birlikte her zaman hür ve bağımsız yasamayı başarabilmiş, dünyadaki en büyük milletlerden bir tanesidir. Biz dünyada son evrensel ve emperyal bir imparatorluğun sahibi büyük bir milletiz." dedi.

"Bizim medeniyet ve insanlığa söyleyebileceğimiz sözümüz var." ifadesini kullanan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hakkı, hukuku haykıran, mağdurun her dönemde yanında olan bir milletiz. Biz sadece Müslümanlar için değil, gayrimüslimler için de sığınacak bir kapıyız. Balkanlar'da, Kafkaslar'da kardeş ve akraba topluluklarını değil, bizim gibi inanmayan, bizim gibi düşünmeyenlere de her zaman sıcak bir çorba ve gölge olmuş bir milletin kutlu evlatlarıyız. Her şeyden önce şunu anlamalıyız ki 15 Temmuz, Allah ve resulünden başka dünya üzerinde mutlak itaat edilebilecek bir kişi olmadığını gösteren bir anlayıştır. "

Yavuz, Allah ve resulü dışındaki kişilere itaat etmenin yanlışların en büyüğü olduğunun 15 Temmuz'da görüldüğünü vurguladı.

"Türk Milleti mili birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır"

Yavuz, şunları kaydetti:

"O silahları, o mühimmatları alabilmek için bu fakir millet büyük bir fedakarlık göstermiştir. Asker kıyafeti giymiş bu hainlere verilecek cevabımız şudur ki bu millet özgürlüğünden ve demokrasisinden asla vazgeçmez. Nitekim 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki aziz Türk milleti bir kez daha demokrasisine, mili birlik ve beraberliğine, özgürlüğüne sahip çıkmış, FETÖ dediğimizde sadece bu sümüklü papazı değil, onun arkasında bulunan küresel güçleri de mağlup etmiştir. Bu organizasyon asla bir hoca kılıklı ya da papaz kılıklı birisinin başarabileceği operasyon olmayıp, küresel güçlerin bir şebekesidir. Bizim bu şebekeye söyleyebileceğimiz şey, ay yıldızlı al bayrağımızı asla indirmeyeceğimiz, ezanlarımızı asla dindirmeyeceğimizdir."

Yavuz, aziz vatan için bugüne kadar şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Program kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" de düzenlendi.

Törende, 57 gaziye Vali Yavuz tarafından "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Yemeğe, Vali Yavuz ile eşi Selda Yavuz'un yanı sıra AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile diğer davetliler katıldı.

