Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Savaşan, mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifalar diledi.

Yakın tarihte çok sayıda darbe ve girişime muhatap kalan vatandaşların darbelerin ağır maliyetini iliklerine kadar hissettiğini belirten Savaşan, "Menderes'e sahip çıkamama, çıkar gruplarına var olan zenginliklerin peşkeş çekilmesi ve başta beşeri sermaye olarak yetişmiş insan gücü kaybı gibi maliyetleri bir daha yüklenmeme kararlılığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Savaşan, bilinci diri tutma amacıyla Esentepe Kampüsü ana yürüyüş yoluna, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakülte'sinin tasarlayacağı bir anıt yerleştirileceğini, bu anıtla gençlere 15 Temmuz ve diğer darbelerin maliyetleri hatırlatılacağını, başta FETÖ olmak üzere yabancı yapılanmaların tanıtılacağını ve şehitlerin ilham veren hikayelerinin öğrencilere ulaştırılacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İddiası olan ülke olmanın gereği, fert ve kurum olarak her birimiz sorumluluğumuzu kuşanmak zorundayız. Gençlerimize güveniyoruz. Medeniyetler inşa ettik ve insanlığa hizmet ettik. Medeniyet mirasımızdan ve geleceği inşa etme irade ve kararlılığımızdan güç alacak yeni nesillerin her defasında daha güzel bir Türkiye inşa edeceği konusunda şüphemiz yoktur."

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık

Rektör Sarıbıyık da 15 Temmuz'un uzun yıllar sinsice hazırlanmış bir planın açığa çıktığı ve kahraman milletin asil duruşuyla akamete uğratıldığı bir gece olduğunu kaydetti.

Milletin oynanan oyunu bozduğunu aktaran Sarıbıyık, "Böylelikle hem tüm dünyaya başka ülkelere benzemediğimizi, bizi yıkamayacaklarını ilan ettik hem de benzer girişimlerde bulunulan ülkelere de ilham kaynağı olduk. Ancak ne var ki FETÖ'cü hainlerin bu millete verdiği zarar da asla unutulmayacak. Tüm değerleri alçakça kullanan bu örgüt, bu vatanın evlatlarını ele geçirerek, onları zehirleyerek milletin evlatlarına kurşun sıktırmıştır. Artık bize düşen, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillerimizi yükseköğretim kurumları olarak vatanına, milletine, maddi ve manevi değerlerine bağlı, aklını köleleştirmeyen, nitelikli bir şekilde yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andığını belirterek, gazi ve meydanlarda mücadele eden gazi Türkiye'yi saygıyla selamladığını kaydetti.

Kaynak: AA