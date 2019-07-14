Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin farklılıklarına rağmen ortak değerlere sahip çıkan, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla tüm insanlığa mal olacak değerler ortaya çıkardığını belirtti.

Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana farklı argümanlarla işgal girişimlerine maruz kaldığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi tarih sahnesinden silmek isteyenlerin son oyunu üzerinde 40-50 yıl çalıştıkları ve 15 Temmuz 2016 gecesi harekete geçirdikleri Fethullahçı Terör Örgütü olmuştu. Aziz milletimizin en büyük ilham kaynağının yüce dinimiz İslam olduğunu fark eden emperyalistlerin, zaaf olarak gördükleri bu yönü istismar ederek başarmaya çalıştıkları yıkım hareketi, tarihte de zaman zaman vuku bulmuştur. Ancak, 15 Temmuz gecesi büyük umutlarla başlattıkları son yıkım hareketi milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde boşa çıkarılmış, aziz milletimiz tarih sahnesine yeniden daha güçlü bir şekilde çıkacağının mesajını tüm dünyaya ilan etmesini bilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu münasebetle unutulmaması, unutturulmaması gereken tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesinin karşısına canlarıyla dikilerek kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyüzgül de tüm şehitlere rahmet, kahraman gazilere de uzun ömür diledi.

FETÖ'nün hain darbe girişimine kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkesin karşı çıktığını bildiren Beyazgül, şöyle devam etti:

"Hain FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kahramanlık ve vatanseverlik anlamında milletçe canı pahasına milli iradesini korumuştur. Bugün biz de büyükşehir belediyesi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak aziz hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yüreğimizde hissettiğimiz istiklal ruhuyla, memleketimizin istikbal mücadelesinde bize kutsal emanet olan bu şehri en mamur hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışacağız. Bu inanç ve kararlılıkla, milletimize bağlı olduğumuz derin aşkla, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz."

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise 15 Temmuz tarihin en büyük demokrasi derslerinden biri olduğunu belirterek, tüm şehitleri rahmet diledi.

Hain kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığını kaydeden Canpolat, şunları kaydetti:

"Milletimiz çok büyük badireleri her zaman tek yürek, tek vücut olarak bertaraf etmeyi başarmıştır. Tarih, darbeye 'dur' denilen demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz gibi hain darbe kalkışmalarının bir daha yaşanmaması dileğiyle, 'gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyerek, hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA