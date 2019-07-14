Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin soylu direnişi sonucu büyük bir facianın hep birlikte atlatıldığını belirtti.

Uluslararası emperyalist güçler ve Türkiye üzerinde hesapları olanların bu hain FETÖ ile birlikte olması sonucunda yaşanan darbe girişiminin millet olarak hep birlikte atlatıldığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Darbenin başarısız olmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletimize, sivil toplum örgütlerine, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yargı süreci halen devam ediyor. Terör örgütünün her gün yeni unsurları karşımıza çıkarken, örgütün içeride ve dışarıda aktif olarak çalıştığını görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletin başlattığı ve yürüttüğü operasyonları destekliyoruz. Yargı sürecinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve bu teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını, millet vicdanının da bunları görmesini istiyoruz."

Kaynak: AA