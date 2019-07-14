MANİSA (AA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yılı dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz, mesaj yayımladı.

Mesajında, vatandaşları yarın yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine davet eden Vali Deniz şunları kaydetti:

"3 yıl önce hain Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından yapılmak istenen darbe, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla geri püskürtülmüştür. "Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi destan yazmış, kahramanlığını dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Karanlık sabahın aydınlığa erdiği, tek yürek olan bir milletin yedi düvele karşı destanlaşan bir kahramanlık örneği ortaya koyduğu 15 Temmuz gecesinin üçüncü yıl dönümünde tarih yazan kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anacağız."

Ergün: "Eziz şehitlerimizi yad edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yayımladığı mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ergün, mesajında "Pazartesi günü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edildiği Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde aziz şehitlerimizi yad edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz milletimizle omuz omuza dik durarak bertaraf ettiği bu hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ülkemizi geriye ve karanlığa götürmeyi amaçlayan, kökü dışarıda ihanet şebekelerinin maskelerinin düştüğü böyle karanlık günleri Cenab-ı Allah bir daha milletimize yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

Öte yandın Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Mehmet Ali Özkan, gün dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Baybatur mesajında, 15 Temmuz'da varlığına ve istikbaline darbe vurmak isteyenlere karşı Türk milletinin gövdesini siper ettiğini belirterek "Kanlı darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, hükümetimizin kararlı duruşu, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver asker ve polisimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir. O karanlık gecede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle milli ve manevi değerlerine yaslanarak tek vücut olan kahraman milletimiz dahili ve harici bedhahlara geçit vermemiş, şanlı tarihine yeni bir destan ve onur sayfası eklemiştir." ifadelerini kullandı.

Özkan da mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemizi işgale kalkışanların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi sokakta millet, Mecliste ise vekilleri milli irade hırsızlarına karşı cesurca bir duruş sergilemiştir. Bu asil direniş, asker üniforması giymiş teröristleri kısa zamanda dize getirmekle kalmamış, haftalarca süren demokrasi nöbetleriyle Türk milletinin kimseye boyun eğmeyen iradesini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimiz, o gece adeta istiklalini yeniden kazanmıştır. Milli iradeye el uzatan hırsızların elleri bir daha kullanamayacakları şekilde kırılmıştır. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek "15 Temmuz kara bulutların çöktüğü bir gecede yeniden dirilişin adıdır. 15 Temmuz'un tarihimizdeki yeri çok önemlidir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, hükümetimizin dirayeti, kararlı tutumu ve en önemlisi de milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla püskürtülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA