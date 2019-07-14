Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016'da ülkenin asla unutamayacağı hain bir darbe girişiminin yaşandığı belirtilen mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün dış mihrakların desteğiyle gerçekleştirdiği girişimin milletin feraseti ve kahramanlığıyla önlendiği vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'yi bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti içinde olanlar, üç yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk milletinin destansı duruşu sayesinde hayal kırıklığına uğratıldı. 15 Temmuz gecesi göstermiştir ki, hiçbir ihanet odağı ayağa kalkan milli ruh ve demokrasi inancımızın karşısında duramayacaktır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların ülke gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Söz konusu darbe girişimi esnasında gazilik ve şehitlik mertebesine erişenleri minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA