AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülaçar, mesajında, 15 Temmuz'un bu ülkeyi benimseyen her ferdin asla unutamayacağı bir gün olduğunu vurguladı.

Daha önce darbelerle, zulüm ve baskı sistemleriyle defalarca ezilen, kendi ülkesinde hor görülen halkın bunu bir daha kabul etmediğini belirten Gülaçar, halkın canını vermek pahasına da olsa meydanı hainlere bırakmadığını kaydetti.

Ülkenin 15 Temmuz'da hangi değerlerle var olduğunu, hangi değerlerle ayağa kalkacağını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Gülaçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gün aziz topraklarımızdan, kalelerimiz olan camilerimizden, sala sesleri yükseldi. İnsanlar tekbir nidalarıyla meydanlara koştu. Elinde hiçbir silah olmayan insanların, tankların üzerine yürüme ve profesyonel silahların önünde dimdik durma cesaretini göstermesi aslında şunu göstermektedir, uğruna mücadele verdiğin şey ne kadar kıymetli ise güç aldığın şey ne kadar büyük ise sen de o kadar dik durabilirsin. İşte o gün milletimiz, namusu ve şerefi için meydanlardaydı ve gücünü meydanlarda okunan salalardan, dillerden dökülen Allah'u ekber nidalarından alıyordu. O gün onurlu halkımız şunu haykırmıştı kirli çıkarlarla dişlerini gıcırdatan hainlere 'Biz buradayız ve asla bu toprakları sahipsiz bırakmayacağız.' Biz bunu asla unutmayacağız, hep bu şuurla hareket edeceğiz."

Kaynak: AA