MUŞ (AA ) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Türk milletinin üç yıl önce ülkenin defalarca karşı karşıya kaldığı ihanetlerin en aşağılık olanına tanıklık ettiğini belirtti.

Kendilerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniforması ile kamufle eden FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı vatan hainlerinin, aziz Türk milletinin milli iradesine karşı darbe teşebbüsünde bulunduğunu anımsatan Gündüzöz, milletin iradesini ele geçirmeye çalışan teröristlerin, 15 Temmuz gecesi ülkedeki vatan sevgisini, demokrasi ve bağımsızlık bilincini hesap edemediğini vurguladı.

Yazılı tarihin her sayfasında ihanete karşı savaşan ve bağımsızlık için mücadele eden milletin, 15 Temmuz'da da ihanetin karşısına çıkmakta bir an bile tereddüt etmediğini kaydeden Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz tüfeğin, tankın, topun karşısında dimdik durmuş, demokrasiye sıkılan kurşunlara gövdesini siper etmiştir. O zifiri karanlık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve aziz milletimizin iradesiyle aydınlandı. Hain darbe girişimini bastıran Türk milleti, bağımsızlığını ve sonsuza dek bağımsız kalma arzusunu tüm dünyaya yüksek sesle bir kez daha haykırmış oldu.15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine sahip çıktığı kutlu bir gecedir. Şundan eminiz ki, Türk tarihi o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 250 şehidimizi ve 2 bin 193 gazimizi nesilden nesile anlatacak,15 Temmuz'un kahramanları asla unutulmayacaktır."

Kaynak: AA