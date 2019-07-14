MARDİN (AA ) - Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutaşı, hain darbe girişiminin kahramanın Türk milleti olduğunu ifade ettiği mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizin özgürlüğüne kast etmek isteyen dış güçler kirli maşalarını ortaya sürmüş ve 15 Temmuz tarihinde darbe girişiminde bulunmuştur. Hain ve kalleş FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi, vatanın şerefli evlatları tarafından bertaraf edilmiştir."

Kaynak: AA