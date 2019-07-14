İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, 15 Temmuz'un hainlere karşı birlik olunması, tanklara ve silahlara karşı yürek ve Türk bayrağıyla karşı çıkılması, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu kaydetti.

Milli irade ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermi, bomba ve tanklara etten duvar olan milletin, ihanetin hissedildiği ilk dakikalardan itibaren sokak ve meydanları doldurduğunu, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını, 15 Temmuz darbe girişimini bozguna uğrattığını aktaran Durmuş, "Sela ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan savunması uğrunda, nice gazi ve şehitler verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Durmuş, hainlerin karşısında çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletin iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazdığını dile getirerek, "Bu vesile ile milli birlik ve beraberliğimiz, vatanımızın selameti, bayrağımızın dalgalanışı için tereddütsüz canını feda eden ve tüm dünyaya Türk milletinin şanlı adını bir kez daha asaletle yazdıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da 15 Temmuz gecesi milletin hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa ettiğini ve FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermediğini kaydetti.

Milletin, menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesi olduğunu kaydeden Coşkun, "Halihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik." ifadelerini kullandı.

Mesajında 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Coşkun, gazilere ise şükranlarını sundu.

Kaynak: AA