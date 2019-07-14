AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016'da vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve aydınlık geleceğine yönelik kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu belirten Taşar, milletin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak kurgulanmak istenen bütün oyunları bozduğunu vurguladı.

Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Sütçü imam'ı, Antepli Şahin Beyi, Osmaniyeli Rahime Hatun'u çıkaran bu necip millet, 15 Temmuz gecesinde de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i ve Mehmet Karacatilkileri de bağrından çıkartarak, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. İman dolu göğsüyle gövdesini siper ederek, bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını herkese göstermiştir. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA