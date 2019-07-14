AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını belirtti.

Türk milletinin demokrasi uğruna silahsız sivil mücadelenin emsalsiz örneğini sergilediğine dikkati çeken Bakbak, şunları kaydetti:

"O gece gördük ki üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça hiçbir güç aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacak.

Üzerinde yaşadığımız, özgürce nefes aldığımız bu aziz topraklar şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde ayaktadır. Şehitlerimizin kanından rengini alan ay-yıldızlı al bayrağımız da şehit ve gazilerimizin bize emanetidir.

Şairin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla yüzyıllardan beri bu şanlı topraklar şehit kanlarıyla vatan haline gelmiştir.

15 Temmuz gecesi, şehitlerimizin kahramanca mücadelesi, milletimizin onurlu duruşuyla demokrasi zaferi olarak tarihe kazındı."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, vatandaşları Demokrasi Meydanı'na davet etti.

15 Temmuz günü korkunç olaylar yaşadıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceğini kahraman halkımız Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak gösterdi. Yurdun dört bir tarafında verilen mücadele ile yeni bir Kurtuluş Savaşı destanı yazılmış oldu. İç ve dış mihrakların kirli elleri emellerine ulaşamadan halkın kılıcıyla kesildi. Zor günler yaşadık, ancak o zor günleri geride bırakarak. Büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şehitlerimizin kanıyla yıkanan bu topraklarda hiçbir hainin yeri yoktur. Şehit ve gazilerimiz için 15 Temmuz günü bir kez daha meydanlarda olacağız. düzenlediğimiz etkinliklerle 15 Temmuz'u unutturmadık, unutturmayacağız."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da 15 Temmuz'da Türkiye'yi karanlık bir çukura itmek isteyen hain FETÖ mensupları ve iş birlikçilerinin Türk milletinin tokadını yediğini belirtti.

Vatandaşların, canını hiç düşünmeden tanklara siper ettiğini, korkusuz tavrı sayesinde hainleri püskürttüğüne dikkati çeken Kılıç, "Tıpkı ülkemizi daha önce düşmanların elinden kurtardığımız Kurtuluş Savaşı gibi. 15 Temmuz tarihi de dönüm noktası olmuştur. Adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden dirilişe yeniden yükselişe geçişinin en önemli kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı püskürttüğünü belirterek, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceklerini dile getiren Akıncı, 15 Temmuz'un hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu, milletin dirayetiyle bu testin başarıyla geçildiğine dikkati çekti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise 15 Temmuz'u unutmayacaklarını, nesillerin bu kahramanlıktan ibret alacaklarını kaydetti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hüzün ve gururun bir arada yaşandığını ifade eden Ünverdi, bundan sonra da bir ve beraberlik içerisinde daha fazla kenetlenerek ülkelerine ve aydınlık geleceklerine sahip çıkacaklarını bildirdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da bağımsızlığın Türk milleti için vazgeçilemez bir unsur olduğunu belirtti.

Milletin, 15 Temmuz günü darbecilere boyun eğmediğini, canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, bu girişimin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA