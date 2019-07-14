AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da eşi görülmemiş bir saldırıya maruz kaldığını belirterek, devletin içine sinsice yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzene ve millet iradesine kast ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların devletine ve bayrağına sahip çıkmak üzere sokaklara çıktığını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da hiçbir ayrımızın gayrımızın olmadığı gerçeğini tüm dünyaya tek ses olarak haykırmış olduk. Bu millet, Türkiye'yi yok etmek isteyen mihraklara asla unutamayacakları bir ders verdi. 15 Temmuz'da Türkiye tüm renkleriyle kenetlendi, vatanına sahip çıktı, bundan sonrada sahip çıkacak. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi 'Bir olduk, iri olduk, diri olduk', hep birlikte Türkiye olduk."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise binlerce yıllık bir maziye sahip Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının ortaya koymaya çalıştıkları 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının amacına ulaşamadığını bildirdi.

Ülke üzerinde hain emeller peşinde koşanların dün olduğu gibi bundan sonra da karanlık emellerini gerçekleştirmek isteyeceklerine işaret eden Gürkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Gençliğe Hitabesinde dile getirmiş olduğu gibi, 'İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır' diyerek şer odaklarının buldukları her fırsatta bu tür eylemlerde bulunmaya devam edeceklerini ve dikkatli olunmasını istemiştir." ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da 15 Temmuz'un FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının kendi milletine silah doğrultarak izzetsizliği ve onursuzluğu tercih ettikleri karanlık bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ, emperyalizmin kiralık katili olma onursuzluğu görevini üstlenerek milletimize sinsice saldırmıştır. Hainler, Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarının övgüsünü kazanmak, onlarla aynı safta buluşmak, onlara hizmette yarışmak için ihaneti hayatlarına ölçü kabul etmiş ve emperyalizmin kiralık katili olma alçaklığını üstlenmiştir. FETÖ, sadece vatanımıza, milletimizin istikbal ve istikrarına saldırmadı, aynı zamanda gönül coğrafyamıza da zarar verdi. Hain girişim sadece siyasi bir yönetim değişikliğini hedefleyen darbe girişimi değildir. Türkiye'yi ve bölgenin tamamını emperyalizme teslim etme Anadolu'yu bölme Asya'yı istikrarsızlaştırma, Orta Doğu'yu yeniden cetvelle çizme ve Türk milletini esaret altına alma girişimidir."

Kaynak: AA