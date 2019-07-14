AK Parti Muğla Milletvekili Mehet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında,15 Temmuz'un toplumsal hafızadan asla silinmeyecek önemli bir gün olduğunu belirtti.

FETÖ ve PKK gibi hain örgütlerin geçmişte var olduğuna, gelecekte de var olabileceğine değinen Demir, önemli olanın bu gibi hain emellere karşı uyanık olarak, vatan, bayrak sevgisiyle birlik ve beraberliği her zaman en üst seviyede tutabilmek olduğunu ifade etti.

Demir, üyesi olduğu TBMM'nin de o gece hainlerin kurşunlarından nasibini aldığını, gazilik unvanını ikinci kez elde ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten yaptığı çağrıyla ülkenin kaderinin değiştiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"O gün güzel ülkemizi işgal ederek karanlık güçlere teslim etmeyi planlayan hainler, aziz milletimizin dik duruşu ve vatana bağlılıklarıyla hayatlarının dersini aldılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar tankların önüne yatarak ülkesine, demokrasisine sahip çıktı. Marmaris ve Muğla, İstanbul ve Ankara dışında bu travmayı fiili olarak yaşayan bölgelerimizden. Muğlalılar bir bütün olarak ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı korumak için meydanlara akın etti. Birçoğumuz üç yıl önce bugün, o kahramanlık destanına tanık olduk."

Mesajında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda hızla istikbale yürüdüğünü vurgulayan Demir, "Bizler Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz ve Muğla'mız için çalışmayı son sürat sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi işgale yeltenen hainlere fırsat verilmedi"

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise mesajında, Türkiye'nin üç yıl önce devlet içerisine yuvalanmış hainlerin demokrasiye ve millete karşı başlattığı alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Milletin emanet ettiği silahları millete doğrultarak onca insanı şehit eden hain yapılanmanın, 15 Temmuz 2016'da Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderdiği suikast timiyle öldürmek istediğini hatırlatan Mete, mesajını şöyle sürdürdü:

"Hainler, Muğlalı vatandaşlarımız, vatansever kamu görevlilerimiz ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde amaçlarına ulaşamadı. Akılları devşirilmiş olan bir örgüt, tarihimizde hiç görülmeyen bir hainliği yapacak kadar ileri gitmiş gazi meclisimizi bombalamış, 251 insanımızı şehit etmiştir. Aziz milletimiz 'ölümüne' diyerek vatanımız ve demokrasimiz için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanımızın çağrısına sessiz kalmamış, meydanları, havalimanlarını doldurmuş tarihine bir destan daha eklemiştir. Bunun yanında hain kalkışmadan sonra günlerce meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak adli, idari ve kolluk kuvvetlerimizin yanında yer almış, ülkemizi işgale yeltenen hainlere fırsat verilmedi."

Kaynak: AA