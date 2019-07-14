15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra her yaştan 90 sporcu katıldı.
Üç gün süren maçlar sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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