15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Malatya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Anı Defteri" ile resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Millet Meydanı'nda açılan sergide 63 fotoğraf ve resim yer alıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini milletin her bir ferdine anlatabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar açılış kurdelesini kesti.

Baruş ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek, resim ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

"15 Temmuz Anı Defteri" açıldı

Malatya Valiliği tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda, "15 Temmuz Anı Defteri" de açıldı.

Daha sonra Vali Baruş, anı defterine şunları yazdı:

"Ülkemizin bekasını, milletimizin bağımsızlığını, hedef alan bu menfur darbe girişimi sürecinde Türk milletinin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, emniyet teşkilatımıza ait merkezler hava araçlarıyla bombalanmış. Muhtelif kamu binaları işgale kalkışılmış. Bu ihanete 'dur' demek için meydanlara giden aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ağır silahlarla ateş açılmıştır. Bu karanlık senaryoda, emniyet ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle şehit ve gazilerimizin eşsiz direniş ruhu ve aziz Türk milletinin mukavemeti neticesinde ihanet kalkışması bastırılmıştır."

Kaynak: AA