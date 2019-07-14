Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında, 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasını Türk milletinin vatanı ve bayrağı için vatan hainlerine karşı canını ortaya koyduğunu belirtti.

Türk milletinin yüzlerce yıllık tarihin boyunca kendi iradesi dışında bir takım düşmanların zorbalığıyla özgürlüğünü, geleceğini, bağımsızlığını ele geçirme tehlikeleriyle karşı karşıya geldiğini aktaran Altıntel, yapılan bütün saldırıları bertaraf ederek şanını ortaya koyduğunu kaydetti.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasiye, milli iradeye, temel hak ve özgürlüklerine karşı yapılmaya çalışılan darbe girişimini yine milletin canı pahasına gösterdiği direnişle bertaraf edildiğini ifade eden Altıntel, mesajında şunlara yer verdi:

"Tüm dünyaya bir kez daha emsal teşkil edecek bir destana dönüşmüştür. Çanakkale'den 15 Temmuz direnişine, milletinin iradesine sahip çıkmak için başka canlar hür yaşasın diye kendi canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı gece tanklara bedeniyle karşı koyan, kurşunlara rağmen ülkesine sahip çıkan tüm gazilere sağlık ve uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hiç bir zaman unutulmayacaktır."

Kaynak: AA