Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit olduğunu 2 bin 196 kişinin de gazi olduğunu hatırlattı.

Darbe girişimine kalkışanların Türkiye'yi bölmeyi hedeflediğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silahı ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayarak doğrudan Türk milletinin egemenliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü hedef almıştır.

15 Temmuz gecesi aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline kast eden bu hain girişim, gözünü kırpmadan canını feda eden ve göğsünü tanklara siper eden kahraman vatan evlatlarının iradesi karşısında başarılı olamamış, tarihin derinliklerinden gelen ferasetiyle milletimiz kendine yakışanı ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyan ve 15 Temmuz gecesinin karanlığında bir ışık gibi parlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü daim kılsın."

Kaynak: AA