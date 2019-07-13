AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Mahmut Saatçı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, üç yıl önce demokrasiye ve milletin iradesine zincir vurulmaya çalışıldığını anımsatarak, milletin kahramanca mücadele ettiğini belirtti.

Milletin, nifak hareketlerine sebep olanlara karşı birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini bir kez daha ispatladığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca nice ihanetleri feraset, cesaret ve fedakarlık ile aşan aziz milletimiz, Allah'ın yardımıyla bu işgal girişimine de geçit vermedi. 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaradılıştan gelen zenginliklerimizi istismar etmek isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. 2023 hedeflerine güçlenerek ilerleyen ülkemizin huzur, güven ve kardeşliğini zedeleyebilecek davranışlardan uzak durmalı, fitne ve fesada sürüklemek isteyen nifak hareketlerine karşı milletçe teyakkuzda olmalıyız. Bu vesileyle, hain darbe girişiminin 3. yılında vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralarını bir istiklal madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

MÜSİAD Şube Başkanı Saatçı

MÜSİAD Şube Başkanı Saatçı ise FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi örnek bir demokrasi dersi verdiğini aktaran Saatçı, "Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA