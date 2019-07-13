MARDİN (AA ) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında devletin kendilerine sunduğu imkanlarla Cumhurbaşkanına, millete ve devlete ihanet girişiminde bulunan bu hain güruhu milletin asla unutmayacağını ve affetmeyeceğini belirtti.

Hain darbe girişiminin 3. yılında o güne ait görüntülerin halen hafızalarda yerini aynı gün ki gibi koruduğunu kaydeden Kılıç, birlik ve bütünlüğü bozmak için her türlü hileye başvuran bu çetelerin yapmış olduğu her ihanet, dün olduğu gibi bundan sonra da milletin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkum olduğunu aktardı.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Milletimizin büyük desteğiyle iktidara gelen AK Partimize, ülkemize ve milletimize yine milletimizin vergileriyle alınan silah, tank ve uçaklarla saldırmaya kalkıştılar. Meclisimizi bombaladılar. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan öldürmeye kalkıştılar. Ama milletimizin feraseti ve cesareti daha ileri gitmelerine müsaade etmedi. Çıplak elleri ve gövdeleriyle tanklara, uçaklara meydan okudular. Tüm dünyanın gözü önünde darbecilere hak ettikleri dersi verdiler. Allah bu topraklardan iman dolu milletimizi eksik etmesin."

"O gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimle beraber meydanlarda olacağım. Din, dil, ırk, mezhep ve parti ayırımı gözetmeksizin hep birlikte meydanlara inerek darbeci hainlere gerekli dersi verelim' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Topyekün 81 il tüm halkımızla beraber meydanlara indik ve hainlere, çıkarcılara, vatan millet düşmanlarına gerekli dersi verdik." diyen Kılıç, o gece bazı vatandaşların ülkenin çeşitli yerlerinde hain darbeciler tarafından şehit edildiğini anımsattı.

Kılıç, "Onların o asil kanları bu toprakları kurtarmaya yetti. Geçmişte nasıl ki Kurtuluş Savaşında, Çanakkale'de halkımızın tertemiz kanı galip gelmişse, 15 Temmuz gecesi de aynı yiğitlerin zaferi oldu. Allah ruhlarını şad etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA