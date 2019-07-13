AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeloğlu, yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülke tarihinin en karanlık, en acı tecrübelerinden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı olduğunu hatırlattı.

Söz konusu teşebbüsün, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kanlı, en alçak, en hain eylemlerinden birini teşkil ettiğini belirten Yeloğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ, milli irademize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, alçak bir darbe girişiminde bulundu. Yabancı hamilerinin maşası olan, ülkemizi kendi patronlarının arzusu doğrultusunda şekillendirmek isteyen ve bu amaçla bağımsızlığımıza kasteden hain darbeciler, bu girişime direnerek ülkemizin bağımsızlığını, demokratik kurumlarını savunmak üzere sokağa çıkan vatandaşlarımızı gözlerini kırpmadan katlettiler. Bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, emniyet güçlerimizin şanlı cansiperane direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamamıştır."

15 Temmuz gecesi, şehit ve gazilerin yaktığı ateşle, milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Yeloğlu, 15 Temmuz'un, Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu kaydetti.

Yeloğlu, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan Türk milletine saygı ve sevgilerini sunarak "Vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA