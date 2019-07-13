AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında sadece ülke yönetimini değil, milleti ve devleti esir almaya çalışanların, Türkiye'ye umut bağlamış mazlum milletlerin de bütün hak ve özgürlüklerine kastetme teşebbüsünde bulunduğunu belirtti.

Kirli odaklara geçit vermeyen, 15 Temmuz gecesi karanlığı aydınlığa çeviren aziz milletin, dünya demokrasi tarihine geçtiğini kaydeden Bakbak, "Hem de demokrasi uğruna silahsız, sivil mücadelenin emsalsiz örneğini sergileyerek demokrasi tarihine not düştüler. O gece gördük ki üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça hiçbir güç aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacak." ifadelerini kullandı.

Bakbak, "Bize düşen şehitlerimizin emanetlerini canımızın bir parçası olarak görüp sahip çıkmaktır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz'da kahramanca mücadele ederek şehit düşen kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İl Başkanı Özkeçeci de 15 Temmuz'un vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin aziz kararlılığının, milli birlik ve beraberlik şuurunun bütün dünyaya tekrar gösterildiği, ders niteliği taşıyan, tarihe altın harflerle yazılan bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünya görmüştür ki bugüne kadar asil kanlarıyla suladıkları bu toprakların bir karışını bile düşmana teslim etmeyen bu vatanın evlatları, bundan sonra da canları pahasına da olsa kimseye boyun eğmeyecektir."

Kaynak: AA