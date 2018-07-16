Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik" konulu panel düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen panelin açılışında Kur'an-ı Kerim okundu.

Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, panelde yaptığı konuşmada, milletlerin ve ülkelerin tarihlerinde bazı önemli dönüm noktalarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler için de 15 Temmuz, onurumuz ve istikbalimiz için çok önemli bir gündür.15 Temmuz'u unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Bizlerin asli vazifesi her an 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin aziz hatıralarını, şanlı gazilerimize olan minnet borcumuzu ve bu elim gecenin vahametini toplumsal hafızamızda yaşatmaktır."

Paneli, Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz ile kurum amirleri ve akademisyenler de izledi.