15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü nedeniyle Kartal belediyesi ile Kartal Kaymakamlığı, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yemeğe, Ak Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Tozkoparan, İlçe Emniyet Müdürü Efkan Korkmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Baytar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve aileleri ile şehit yakınları katıldı.

İkametgahı Kartal'da bulunan şehit yakınları ve gaziler için verilen yemekte Kartal Müftüsü Mustafa Baytar şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. Y