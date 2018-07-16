Ankara'nın Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınları ziyaret edildi, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen programa Ankara Vali Yardımcısı ve Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, İyi Parti İlçe Başkanı Raşit Burkay Özgün, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Terör Mağdurları Başkanı Zeki Avan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz dolayısıyla gün içerisinde şehit ve gazi yakınları ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Atatürk Parkı'ndaki program öncesi Ankara Bulvarı Yıldırım Beyazıt Kavşağı'ndan seymen ekibi öncülüğünde ilçe protokolünün de katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kortej yürüyüşü, Atatürk Parkı'nda son buldu. Kalabalık, yürüyüş boyunca tekbir getirirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Daha sonra Atatürk Parkı'nda açılan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf sergisi gezildi.

Atatürk Parkı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Din görevlilerinden Bayram Mumcu'nun Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe vaizi Ekrem Özcan tarafından dua edildi.

Yapılan duaların ardından konuşan Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, 15 Temmuz gecesi 249 şehit verildiğini ve 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu anımsattı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Kurt, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o akşam tüm vatandaşları meydanlara çağırmasıyla, Türk halkı meydanlara inerek, devletine, milletine, bayrağına, ezanına, demokrasisine, milli birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır. Darbe girişiminde bulunanlara çok önemli bir ders vermiştir. Bütün dış düşmanlar ve emperyalist bilsinler ki ne kadar yerli işbirlikçi bulurlarsa bulunsunlar bu milleti hiçbir zaman alt edemeyecekler ve bu milleti parçalayıp bölemeyeceklerdir." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise FETÖ örgütüne karşı yapılan şanlı direnişin ikinci yıl dönümünü yaşadıklarını hatırlattı.

Milli iradeye suikast niteliğinde pek çok darbe görüp yaşadıklarını vurgulayan Acehan, "Bu son darbe milletimizin, insanımızın gayretiyle, şahlanışıyla püskürtüldü. Çetelerin alacağı ders şudur ki bundan sonra bu millet milli iradeyi, sandığın sonucundan çıkan iktidarı, demokrasimizi bu tür çetelere hiçbir zaman kaptırmayacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sanatçı Yavuz Şanlı tarafından kahramanlık türküleri seslendirdi.

Programda vatandaşlara dondurma ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Etkinliklerde Türk Kızılay'ı Çubuk Şubesi tarafından da park girişinde kurulan stantlarda yaklaşık 3 bin kişiye çorba, nohutlu pilav ve su ikram edildi.

Program araçlarla yapılan konvoy ile son buldu.

Kızılcahamam'da 15 Temmuz

Kızılcahamam'da da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşam ezanının okunması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra din görevlisi Hikmet Karabacak tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini andıkları söyledi.

15 Temmuz şehitleri Hakan, Mehmet, Lütfi Gülşen ve İbrahim Ateş'i anan Güney, birlik ve beraberliğin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain bir darbe girişimiyken 15 Temmuz destanına dönüştü. Direniş gösteren halkı tebrik ediyoruz. Bu darbe bize uyanık ve içimizdeki düşmanlara karşı tedbirli olmamız gerektiğini gösterdi."

Konuşmalardan sonra Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz slaytı sinevizyon ekranında gösterildi.

Programın devamında ise sahneye çıkan Şerif Saka, semazen ekibi eşliğinde tasavvuf müziği icra etti.