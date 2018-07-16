Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Etkinlikler kapmasında Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konser verdi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve beraberindeki ilçe protokolü ilçedeki şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen mevlit programına katılanlar şehitler için dua etti.

Şarkışla'da düzenlenen Demokrasi Yürüyüşüne ise ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam eden programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, 15 Temmuz'u iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini söyledi.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için Türk halkının meydanlarda nöbette olduğunu vurgulayan Pektaş, "Nizamı alemin sulhu için, tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet ülküsüyle mazlumun ve masumun umudu bu yüce millet, kızıl elma şiarıyla inşallah Kudüs'den, Bosna Hersek'e, Arakan'dan dünyanın dört bir yanındaki bütün din kardeşlerimizin umudu olmaya devam edecektir." dedi.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu belirten Pektaş, "Bu millet çok bedel ödedi ama yıkılmadı ve 15 Temmuz'da bir kez daha dünyaya şunu haykırdı ki başaramayacaksınız, topunuz gelse de bu milleti bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Allah hepimize bu yolda yani namus yolunda, bayrak yolunda, ezan yolunda, vatan yolunda ölmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.