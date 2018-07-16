Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Başkale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hükümet konağı önünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, tüm Başkale halkını demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Kaymakam Öztürk, "Bugünün en önemli anlamlarından bir tanesi; şehitlerimiz ve yapılan hainlikleri unutmamak. Ülke olarak, millet olarak her zaman hainliklerle karşı karşıya kalıyoruz. En son kendi silahımızla, topumuzla sivil vatandaşlarımızın üzerine sıkıldı. İki yıl geçmesine rağmen sanki dünmüş gibi hatırlıyoruz. Yüce Allah, Yusuf suresinde şöyle buyuruyor, 'Bilin ki ben ona arkasında hainlik etmedim. Gerçekten Allah hainlik edenleri başarıya ulaştırmaz. Şüphesiz Allah inananları savunur. Çünkü Allah hainlik ve nankörlük edenleri sevmez.' İşte bu ayette de olduğu gibi Yüce Allah onların hilelerini başlarına yıktı. Bizler yine bir kez daha Çanakkale ruhuyla vatanımızı hainlere karşı savunduk" dedi.

Konuşmaların ardından program; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerin sunulmasıyla devam etti. Böğrüpek İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafında tiyatral etkinliklerin yapıldığı programa Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Engin Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, belediye başkan vekili yardımcıları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaş katıldı. Program, sala okunması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - VAN