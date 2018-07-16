15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- Sabah namazından detaylar Kuran'ı Kerim okunmasından detay Caminin avlusundan detay - Burdur'da, çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen demokrasi nöbetleri, sabah namazının ardından sona erdi, Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbeti,...
- Sabah namazından detaylar
Kuran'ı Kerim okunmasından detay
Caminin avlusundan detay - Burdur'da, çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen demokrasi nöbetleri, sabah namazının ardından sona erdi
, Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbeti, sabah namazıyla sona erdi.
Burdur'da ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılanlar, 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izledi.
Katılımcılar, meydanda kurulan ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nda yaptığı konuşmayı izledi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Cami'de sabah namazını kıldı, dua etti.
Camide, vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.