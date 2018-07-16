Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbeti, sabah namazıyla sona erdi.

Antalya Valiliği tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda sela okunarak başlayan "Demokrasi Nöbeti"ne, ellerinde bayraklarla çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve Babası Zeki Kılıç da nöbet tuttu.

Antalya Müftülüğü Musiki Korosu, burada ilahiler okudu, Kuran tilaveti sundu. Demokrasi nöbetine katılanlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen programdaki konuşmasını dinledi, alkışlarla destek verdi.

Daha sonra Kaleiçi'ndeki Yivli Minare'de, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve vatandaşların katılımıyla kılınan sabah namazının ardından, etkinlikler sona erdi.

Burada vatandaşlara, çorba ikram edildi.