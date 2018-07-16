AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 15 Temmuz'un sadece Cumhurbaşkanı'na, bakanlara ve milletvekillerine yönelik bir ihanet olmadığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından, meydanda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekrandan izlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bu milletin yüzlerce, binlerce yıldan beri sürdüregeldiği medeniyet mücadelesinin, adalet, barış, özgürlük, refah ve hürriyet mücadelesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

"Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var"

15 Temmuz'da cumhurla cumhurun başkanının, muhtarla bakanların, milletvekilleri ile milletin kader birliği yaptığını ifade eden Özkan, "15 Temmuz, sadece Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize yönelmiş bir ihanet değildi, sadece ve sadece bu aziz millete yönelmişti." dedi.

Hain darbe girişimini geçmişte yaşanan olaylara benzeten Özkan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u, Çanakkale'de 72 düvel toplanıp bu kutlu millete, ezanımıza ve bayrağımıza o saldırıdan, ihanetten tanıyoruz. Gezi tartışmasından, çapulculardan tanıyoruz. 17-25 Aralık'tan, devlet içerisinde çöreklenmiş o ihanet örgütlerinin sözde yargı adına, hukuk adına sizin emanetinize saldırmasından tanıyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milletimizin kaynaklarıyla, milletimizin silahlarıyla bu millete sıktıkları o kurşunlara karşı verdiği mücadeleden biliyoruz."

Birlik ve beraberliğe sahip çıkıldığı sürece Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden kimsenin alıkoyamayacağını vurgulayan Özkan, ihtiyaç duyulan tek şeyin 15 Temmuz'daki gibi diriliş ruhu ve kardeşlik olduğunu aktardı.

Özkan, terörün her türlüsüne karşı durduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu milletin hükümeti, bu ihanet odaklarından hesap soruyor, inlerine giriyor, girmeye devam edeceğiz. Sadece FETÖ değil, PKK'sı, PYD'si, YPG'si, onlara silah gönderenleri, hepsi ile bu milletin istiklal ve istikbal mücadelesini, binlerce yıllık medeniyet serüveninin bu millete yüklediği bu dava sorumluluğunu sonuna kadar sürdüreceğiz. 15 Temmuz ihanetini gençlerimize anlatacağız. Cumhurbaşkanı'mıza Muğla Marmaris'te o saldıranların, o ihanet içerisinde olanların, hainlerin bu milletin geleceği için kurdukları o karanlık emelleri anlatacağız."

"O sümüklü melun bunun hesabını mutlaka verecek"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 15 Temmuz'u milletin demokrasi tarihine geçen, altın harflerle yazılan bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdi.

15 Temmuz'da verilen mücadelenin başka hiçbir millete nasip olmayacağını aktaran Zeybekci, hiçbir milletin bu şekilde bedel ödemediğini belirtti.

Zeybekci, 15 Temmuz'da Denizli'de de destan yazıldığına işaret ederek, "4 kardeşim Çardak'ta onları durdurdu, sonra arkalarından diğer arkadaşlarımız yetişti. Çardak'ın elektriği kesildi, jeneratörü kapatıldı, yakıtları yerlere döküldü. Hainler pisti aydınlatmaya çalışıyorlardı uçaklar insin diye. Çardak da bir destan yazdı, Denizli de bir destan yazdı." ifadelerini kullandı.

Hainlerin aklının, ruhunun, vicdanının satıldığını ve kiralandığını vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kiralayan hain bu dünyada değilse de öbür dünyada mutlaka hesabını verecek. O sümüklü melun bunun hesabını mutlaka verecek, yandaşları da verecek. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sonradan onun peşine takılıp gidip de seçimlerde onun destekleriyle nereye gelenleri de unutmayacağız, unutturmayacağız. 24 Haziran'da bu milletin yüzde 52,5 oyu ile seçilen cumhurun başkanını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mecliste selamlamayanları, ayağa kalkmayanları unutmayacağız, milletin iradesine saygı duymayanları unutmayacağız."

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu etkinlik, camilerden sala okunması ve yapılan dua ile sona erdi.

Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı.