Şırnak, Batman, Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Siirt

Siirt'teki etkinlik ise "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı ve dev Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti.

FETÖ aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok'un şehitler için okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izletildi.

Vali Ali Fuat Atik, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin önünü kesmek için asırlarca kumpaslar tertipleyen ve tuzaklar kuranların 15 Temmuz'da da iş başında olduğunu söyledi.

Hainlerin milli birlik ve beraberliklerini yıkmak ve bekalarına son vermek için kuyruğa girdiklerini belirten Atik, "15 Temmuz'da ülkemizin bölünmesi kurgulandı, et ve tırnaktan ziyade, can ve canan olmuş, birbirine kaynaşmış olan aziz milletimiz birbirinden koparılmaya çalışıldı. Şeytana ruhunu satan, Müslüman görünümlü haçlı yardakçısı, hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan, yetiştirdiği cinayet örgütüne, Türkiye'yi vurun emri verdi. Kuzu postuna bürünmüş kudurmuş şeytan ruhlu canavarlarını milletimizin üzerine saldı. Ancak 1 dolarlık hainlerin ve katil sürülerinin unuttuğu bir şey vardı. Bu topraklar tarihte esir olmamış, bu millet tarihte asla teslim olmamıştı." dedi.

"Kefenleri giyerek oraya gittik"

Darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Siirtli Mahfuz Göl, o gece yaşadıklarını anlattı.

O gece gözlerinin önüne ülkesi ve memleketinden başka bir şey gelmediğini vurgulayan Göl, "Kefenleri giyerek oraya gittik ve Allah bize 5 kurşun nasip etti. Hiç pişman değilim, yarın böyle bir şey olsa inşallah Allah şehitlik nasip eder. Aynı şekilde oraya giderim. Vatanım, memleketim, ülkem için can vermeye, şehit olmaya her an, her dakika hazırım." dedi.