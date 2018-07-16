Samsun, Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Samsun

Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Darbe girişimini anlatan görüntüler izlendi.

Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak takip etti.