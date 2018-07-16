Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, sahneye çağrılan imamlar birlikte sela okudu. Kum sanatçısı Tarkan Köylü de 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Vali Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, alandakilerden çocuklarına gelenek, görenek ve dinini öğretmesini istedi.

Çocukların art niyetli insanların yönlendirmesine maruz kalabileceğini aktaran Yerlikaya, darbe gecesi Türkiye'de olduğu gibi, Gaziantep halkının da geleceğine, bayrağına ve ülkesine sahip çıkıp, vatan hainlerine geçit vermediğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantepli olmaktan gurur duyduğunu, kentteki halkın tarihin her aşamasında ülkesine ve geleceğine sahip çıkmak konusunda fedakarlık yapmaktan çekinmediğini vurguladı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ile MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da birer selamlama konuşması yaptı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Etkinlikler kapsamında ilahiler söylendi, şiirler okundu, türküler seslendirildi. Vandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Daha sonra İl Müftülüğü tarafından camilerde sela okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlikler kapsamında Grup Ravza ilahi ve türküler seslendirdi.

Etkinliğe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ilahi ve türkülere eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve merkez ilçe belediye başkanları günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Kilis

Kilis'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında camilerde selalar okundu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler devam ederken, saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selalar okundu.

Adıyaman

Adıyaman'da hükümet meydanında düzenlenen etkinlikler kapsamında şehitler için dua edildi.

Daha sonra kentteki bütün camilerde il müftülüğü tarafından sela okundu.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte Kanal 7 Radyo sunucusu Mehmet Can, 15 Temmuz Gazisi Yavuz Dede ile söyleşi gerçekleştirdi.

Kalkışma sırasında kolundan yaralanan gazi Dede, yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 25 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız ile anısı anlatan Dede, şunları söyledi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan kişilere yardım etmeye başladım. 25 yaşlarında sol kulağından vurulmuş kişiyi sağlık ekiplerine kadar taşıdım. Kim olduğunu dahi bilmiyordum. Yaralı olarak taşıdığım kişinin kim olduğunu tam 1 yıl sonra öğrendim. Onu da bir pazar günü TRT'de 15 Temmuz belgeselini izliyorum. Muharrem Kerem Yıldız'ın annesinin konuşmasını izledim. Muharrem'in annesi 'benim oğlum Gültepe'den yola çıktı. Avrupa tarafında sol kulağından vuruldu.' dedi. Eyvah dedim, bu benim yaralı olarak taşıdığım çocuktu. Ertesi gün 15 Temmuz günü çektiğim videoları izledim. Köprüde cep telefonumla video çekerken, Muharrem'in önümden geçerek bana gülümsediğini gördüm."